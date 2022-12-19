Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek uzun yıllardır AB'ye aday olmayı bekliyor. Şimdi AB jeopolitik nedenlerle adaylığa yeşil ışık yaktı. Alman politikacılar bu konuda ne diyor'Bosna Hersek uzun süredir Avrupa siyasetinde neredeyse hiç rol oynamıyor. Bosna savaşının ve Srebrenitsa soykırımının dehşeti büyük ölçüde unutuldu.

Ülke süre gelen bir siyasi çıkmazın içinde bulunuyor. Üç etnik grup olan Boşnak, Sırp ve Hırvatların etnik-ulusal siyasi kartelleri neredeyse tüm reformları engelliyor, insanlar kitleler halinde ülkeyi terk ediyor. Bu koşullar altında, 20 yıl önce tüm Batı Balkan bölgesine vaat edilen Avrupa entegrasyonun sağlanması düşünülemezdi.

Ancak şimdi Bosna Hersek Avrupa Birliği'ne (AB) aday gösterildi. AB devlet ve hükümet başkanları geçen hafta Brüksel'de gerçekleştirdikleri zirvede ülkeye aday ülke statüsü verilmesine karar verdi. Üstelik Bosna Hersek, adaylık için 6 yıl önce başvurduğunda kendisinden istenilen reformların hiçbirini tam olarak yerine getirmemesine rağmen bu karar alındı.

Tüm bunlara rağmen Alman siyasetçiler AB'nin Bosna Hersek'e adaylık statüsü tanınması yönünde attığı adımı olumlu değerlendiriyor.

DW'ye konuşan siyasiler böylece "Bosna Hersek halkına çok olumlu bir sinyal verildiğini ve uzun zaman önce atılması gereken bir adımın atıldığını" belirtiyorlar.