BOŞANDIKTAN SONRA AYNI EVDE YAŞAYAN ESKİ ÇİFT, BIÇAKLI KAVGADA BİRBİRLERİNİ YARALADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BOŞANDIKTAN SONRA AYNI EVDE YAŞAYAN ESKİ ÇİFT, BIÇAKLI KAVGADA BİRBİRLERİNİ YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KIRIKKALE'de, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı.

KIRIKKALE'de, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., yaşanan tartışmanın ardından birbirlerini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Sanayi Mahallesi 1335 Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evde birlikte yaşamaya devam eden Nurşen K. ile Barış A., henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Nurşen K., mutfaktan aldığı bıçakla Barış A.'yı karnından yaraladı. Bıçağı Nurşen K.'nın elinden alan Barış A. ise bıçağın sapı ile eski eşini başından yaraladı. Yaralı kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış A., kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken, Nurşen K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title