Bolu Göynük'te Orman Yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz sevk edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahalelerini sürdürüyor.

Çalışmalara Göynük ve Mudurnu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile köy sakinleri de destek veriyor.