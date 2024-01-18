Üye Girişi
Haberler

Bolu Göynük'te İnşaat İşçilerinin Kaldığı Barakada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Sofu Ali Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak baraka kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü.

Sofu Ali Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Gençlik Göynük Bolu İş Kazası Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title