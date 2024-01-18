Bolu Göynük'te İnşaat İşçilerinin Kaldığı Barakada Yangın Çıktı
Bolu'nun Göynük ilçesinde, Sofu Ali Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak baraka kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı barakada çıkan yangın söndürüldü.
Sofu Ali Mahallesi'nde yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, baraka kullanılamaz hale geldi.