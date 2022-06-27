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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kent gelindeki sağanak, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde akşam saatleri itibariyle etkisini artırdı.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sürücüleri güzergahtaki sise karşı sis lambaları ile ışıklı tabelalarla uyardı.

Otoyolda görev yapan trafik ekipleri ise sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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