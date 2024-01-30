Bolu'da Yorgun Halde Bulunan Kızıl Şahin Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

Bolu'da evin bahçesinde yorgun halde bulunan kızıl şahin, kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çıkınlar Mahallesi 3745. Sokak'taki evin bahçesinde şahin görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Hareket etmekte zorlanan şahin, olay yerine gelen ekiplerce yakalanarak sağlık kontrolü için veteriner hekimine götürüldü.

Burada yapılan muayenesinde yara veya sakatlık tespit edilemeyen kızıl şahin, kontrollerinin ardından doğaya salındı.