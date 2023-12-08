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Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kültür Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki 14 EK 767 plakalı kamyonet ile Mustafa E. yönetimindeki 14 HO 1405 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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