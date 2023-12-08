Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kültür Mahallesi'nde seyreden Murat S. idaresindeki 14 EK 767 plakalı kamyonet ile Mustafa E. yönetimindeki 14 HO 1405 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralı yolcular, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.