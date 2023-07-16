Bolu'nun Göynük ilçesinde anızda çıkan ve ormana sirayet eden yangın ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde anızda çıkan ve ormana sirayet eden yangın ekiplerin havadan ve karadan hummalı müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi. Arazözlerin müdahale yaptığı esnada İstanbul'dan bölgeye yangın söndürme helikopteri gönderildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekipler havadan helikopterle ve karadan arazözlerle çalışma yürüttü. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Erkan Kılıç, "Çevre il/ilçelerden gelen destekle birlikte ekiplerimizin müdahalesi sonrası yangın büyük oranda kontrol altına alındı" dedi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.