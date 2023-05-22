Bolu'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.