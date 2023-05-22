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Bolu'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Bolu'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sefa C. idaresindeki 14 KC 444 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yeniçağa Anadolu Otoyolu ışıklı kavşağında Güray A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Sefa T. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Yeniçağa Tragger Bolu Güncel Haberler

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