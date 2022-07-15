15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı. Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen, Bolu'da mezarı başında anıldı. Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı. Programın sonunda Vali Kılıç ve Ozan Özen'in annesi Meliha ile babası Mustafa Özen ve protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı. Törene Bolu Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. AA / Zafer Göder - Güncel Bolu Güncel Haberler

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