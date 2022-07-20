Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zehirlenme Vakaları ile İlgili Açıklama: "Burası Belediyemize Ait Bir Mahalle Değil. Belediyemizin Şehir Suyu...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyündeki salgının şehir suyu şebekeleri ile ilgili olmadığını açıkladı. Özcan, "Burası belediyemize ait bir mahalle değil, öncelikle onu söyleyeyim. Ulusal basında, Sayın Sağlık Bakanının tweetinden sonra, salgın vakaları sudan kaynaklandı dedikten sonra, sürekli bizi arıyorlar. Arkada görmüş olduğunuz depo bize ait bir depo değil. Eğer sudan kaynaklandı iddiası varsa bunun belediyemizin şehir suyu şebekesi ile bir alakası yok. İl Özel İdaresi tarafından geçmişte yapılmış bir depo. ve bu depodan da bu mahalle besleniyor" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyünde yaşanan salgın ile ilgili açıklama yaptı. Özcan, Çaydurt Yuva köyünde incelemelerde bulunduğunu ve salgına kaynak olarak gösterilen deponun, geçmişte Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını belirtti. Özcan, şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Çaydurt köyündeyiz. Ulusal basına düşen haberlerin kaynağı burası. Burası, belediyemize ait bir mahalle değil, öncelikle onu söyleyeyim. Ulusal basında, Sayın Sağlık Bakanının tweetinden sonra, 'salgın vakaları sudan kaynaklandı' dedikten sonra, sürekli bizi arıyorlar. Arkada görmüş olduğunuz depo bize ait bir depo değil. Buradaki yerleşim bölgesinin suyu Bolu Belediyesi tarafından verilmemektedir. Bunun belediyemizin şehir suyu şebekesi ile bir alakası yok. Farklı bir kaynaktan geliyor. İl Özel İdaresi tarafından geçmişte yapılmış bir depo. ve bu depodan da bu mahalle besleniyor.

"ANKARA'YA GÖNDERİLEN NUMUNELERDEN HERHANGİ BİR SONUÇ ÇIKMAMIŞ"

Ben buraya gelmeden önce hastaneye de gittim. Gerçekten çok ciddiye alınacak bir konu. Basit bir zehirlenme vakasına benzemiyor. Doktorlarımız şunu söylüyor, 'Çünkü doktorların ifadesine göre trombosit değerlerinde anormal bir şekilde artışlar düşüşler oluyor, böbrekler çalışmaz duruma geliyor.' Birazdan Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına da gideceğim. Aileleri de ziyaret ettik. Daha çok çocukların etkilendiği, kadın ve yaşlıların da etkilendiği görülüyor.

Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre Ankara'ya gönderilen numunelerden herhangi bir sonuç çıkmamış. Halen de hastalar buradan çeşitli hastanelere naklediliyor. Biraz önce de ambulans buradaydı. Allah beterinden korusun. İnşallah bir an önce hastanede olan, yoğum bakımda olan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, "Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Ardından Bolu Valiliği'nden "Zehirlenme şüphesi üzerine vatandaşlarımıza yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucu 8 vatandaşımızın tedavisi ilimizde devam etmekte olup, 12 vatandaşımız tedbir amaçlı çevre illerde bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir" açıklaması yapılmıştı. Valilik açıklamasında, incelemelerin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerince su deposu ve şebeke suyu ile gıdalardan numuneler alındığı, köyde geniş kapsamlı tarama yapıldığı belirtilmişti.

ANKA / Güncel