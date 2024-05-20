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Bolivya, Venezuela ve Küba Devlet Başkanları İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasını Takip Ediyor

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Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü 'üzüntü ve endişeyle' gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bolivya, Venezuela ve Küba devlet başkanları, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden ötürü "üzüntü ve endişeyle" gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabındaki açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin seyahat ettiği helikopterin kaza haberlerini üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Çokuluslu Bolivya Devleti olarak, değerli İran halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Sağ olarak bulunmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da sosyal medya hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yaptığı haberlerini yakından takip ettiğini belirterek, "Bolivarcı hükümet ve halkı, arama kurtarma ekiplerinin, İbrahim Reisi ve beraberindeki kişileri sağ salim bulması ve evlerine döndürmesi için dua ediyor." açıklaması yaptı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de X hesabından, Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza haberlerini "dehşetle" takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti'nin sevgili halkına, dayanışmamızı ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin sağlıklı şekilde bulunmalarını umut ediyoruz."

Akıncı IHA tespitlerin koordinatlarını paylaşmıştı

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurmuştu.

Akıncı İHA, enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki görevine dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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