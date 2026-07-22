Ankara'da bölgesel göç tecrübesi ele alındı

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Bölgesel Göç Tecrübesi" özel oturumu yapıldı.

Ankara'daki bir otelde GDV ev sahipliğinde düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" 2. gününde devam ediyor.

Bu kapsamda, moderatörlüğünü TBMM Parlamentolararası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın yaptığı "Bölgesel Göç Tecrübesi" özel oturumuna Suriye Milletvekili Azzam Hancı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Carmela Cicchella, Lübnan Çalışma Bakanlığı Suriyeliler Çalışma Genel Müdürü Semer Asi, Irak Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgileri Dekanı Prof. Dr. Adil al-Bedivi konuşmacı olarak katıldı.

Özel oturumda bölge ülkelerinin göç tecrübeleri karşılaştırmalı olarak masaya yatırıldı.

Suriye'deki durum

Suriye Milletvekili Hancı, buradaki konuşmasında, Suriye'nin sıkıntılarına ortak olan Türkiye ve bölge ülkelerine şükranlarını sundu.

Bu iyilikleri asla unutmayacaklarını söyleyen Hancı, program kapsamındaki oturumlarda da farklı konuların ele alındığını ve zengin bir paylaşımın olduğunu aktardı.

Hancı, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Suriye'de 14 milyon kişinin iç ve dış göçle yüzleştiği bilgisini paylaştı.

Suriye'nin yeniden imarının çok büyük bir proje olacağı değerlendirmesinde bulunan Hancı, ülkeye geri dönen Suriyelilerin güçlerini, emeklerini ve sermayelerini bir araya getirmelerinin önemli olacağını belirtti.

Hancı, ülkeye dönüş için çabalanması gerektiğinin altını çizerek eğitim hizmetlerinin yeniden sağlanmasının önemine işaret etti.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Cicchella, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler konusundaki tutumu nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Göç meselesinin karmaşık olduğunu ancak fırsatlar sunduğunu söyleyen Cicchella, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda sağlam uygulamalar geliştirdiğini dile getirdi.

Cicchella, dönmek isteyen Suriyeliler için herkesin sorumluluk alması gerektiğini değerlendirmesini yaparak bunda "gönüllülüğün" esas olması gerektiğine işaret etti.

Lübnan Çalışma Bakanlığı Suriyeliler Çalışma Genel Müdürü Asi de Suriyelilerin Lübnan'daki birçok sektörde iş gücü konusunda rol aldığını ifade etti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin çalışma şartlarına ilişkin bilgiler veren Asi, ülkesinin çalışanların haklarını güvence altına almaya çabaladığına değindi.

Irak Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgileri Dekanı al-Bedivi göç meselesinin birçok farklı konuyla bağlantılı olduğunun altını çizerek her ülkenin göç meselesine kendi koşullarına göre özgün şekillerde baktığını anlattı.