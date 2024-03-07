Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattında Teknik Arıza
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında metro seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.