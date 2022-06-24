Bodrum'da seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Çırkan Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinde seyreden Azime S'nin kullandığı 06 DV 5035 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Bunu fark eden sürücü kenara çektiği araçtan indi. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Ali Ballı - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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