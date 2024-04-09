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Bodrum'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mümin K. idaresindeki 26 ACM 785 plakalı otomobil, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, Efe Beyazıt Y'nin kullandığı 48 AAD 020 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Bodrum Muğla Yaşam Güncel Haberler

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