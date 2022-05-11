BODRUM'DA DENİZ DİBİNDEN 342 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, belediye ekiplerince yapılan 8'inci deniz dibi temizliğinde plastik, metal ve cam atık olmak üzere toplamda 342 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce bu yıl Türkbükü'nden başlatılan ve yarımada koylarında sırasıyla devam eden etkinlik bu hafta Bitez sahili ve liman bölgesinde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi deniz dibi temizliği etkinliğine Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu Kartal Sınıfı öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi yetkilileri tarafından öğrencilere geri dönüşüm ve çevre temizliği ile ilgili de bilgiler verildi. 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. Bodrum Belediyesi gönüllü dalgıç timleri tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde 86 kilogram plastik, 125 kilogram metal, 32 kilogram tekstil, 73 kilogram cam ve 26 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 342 kilogram atık topladı. Çalışma sonunda toplanan atıklar ise Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi. Öte yandan, deniz dibi temizliğinin 9'uncusu 18 Mayıs Çarşamba günü Torba'da devam edecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel