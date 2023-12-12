Bodrum açıklarında 156 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 156 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Aralık'ta saat 04.40, 07.15 ve 15.55'te, Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgilerini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 156 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.