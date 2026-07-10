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BM: İsrail, Gazze'de insani yardımları kısıtlamaya devam ediyor

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BM Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini, bulaşıcı hastalıkların yaygınlığını koruduğunu ve 2,1 milyon insanın yerinden edilme ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'de insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini ve bu nedenle bulaşıcı hastalıkların da yaygınlığını koruduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının İsrail'in Gazze'deki insani yardım operasyonlarını kısıtlamaya devam ettiğini aktardığını belirten Dujarric, uluslararası insani hukuk uyarınca İsrail'e yükümlülüklerini hatırlattı.

Dujarric, "Biz ve ortaklarımız, Gazze'nin 2,1 milyon sakininin neredeyse tamamını etkileyen uzun süreli yerinden edilmeyle karşı karşıya kalan insanları desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Gazze'deki sivillerin, İsrail'in hava saldırıları, askeri faaliyetlerle bağlantılı yeni yerinden edilmeler ve sözde "sarı hat" çevresindeki hareket kısıtlamalarından etkilendiğini belirten Dujarric, ayrıca Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yaygınlığını koruduğuna da dikkati çekti.

Dujarric, Gazze'de akut solunum ve deri hastalıklarının en sık bildirilen rahatsızlıklar olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Özellikle Han Yunus çevresindeki bölgede su kaynaklı hastalıklar artmaya devam ederken, geçen hafta 18 binden fazla yeni suçiçeği, dış parazit istilası ve bakteriyel deri enfeksiyonu olan impetigo vakası kaydedildi." diye konuştu.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki duruma da dikkati çeken Sözcü, "İnsani yardım ortaklarımız, İsrail askeri operasyonları, yerleşim genişlemesi ve yerleşimci şiddeti arasında daha fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildiriyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, ay başından beri Filistinlilere ait 24 binanın yıkıldığını belirterek, "İsrail yetkilileri, Filistinlilerin alması neredeyse imkansız olan inşaat izinlerinin eksikliği nedeniyle bu yapıları sık sık yıkıyor." dedi.

Batı Şeria'da da İsrail'in Filistinlilerin geçim kaynakları ve temel hizmetlere erişimini kısıtlamayı sürdürdüğünü belirten Dujarric, fonlama açısından da işgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım operasyonları için gereken 4,1 milyar doların bu yıl sadece dörtte birini alabildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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