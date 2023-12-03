BM İklim Konferansı'nda Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) aktivistler Filistin'e destek gösterisi düzenledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) aktivistler Filistin'e destek gösterisi düzenledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Aktivistler, bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nin yürüttüğü COP28'in dördüncü gününde, konferans alanı Expo City Dubai'de BM'nin gözetiminde olan ve iklim müzakerelerinin yapıldığı Mavi Alan'da (Blue Zone) İsrail pavilyonunun yakınında toplandı.

Filistin'e destek sembolü haline gelen "karpuzlu bayraklarla" gösteriye katılan aktivistler, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak Filistin'e destek verdi.

Acil ateşkes çağrısında bulunan aktivistler, dünyada adalet sağlanmadan iklim değişikliğiyle mücadelenin de adil şekilde yapılamayacağını ifade etti. Söz konusu gösteriye Filistinli aktivistler de katıldı.