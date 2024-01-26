BM Heyeti Hatay'da Deprem Bölgesini Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Hatay'da ziyaretlerde bulundu.

Ahonsi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcilerinden oluşan bir heyetle Hatay'a geldi.

İlk olarak IOM'in deposunu gezen heyet, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak ile buluştu.

Heyet daha sonra merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki UNFPA ve Dünya Doktorları işbirliğiyle oluşturulan Mobil Sağlık Birimi'ni ziyaret etti.

Ahonsi, burada tercümanı aracılığıyla yaptığı basın açıklamasında, BM Türkiye Mukim Koordinatörü olarak geçen ay ilk ziyaretini deprem bölgesine yaptığını söyledi.

Şimdi de Hatay'a geldiğini ve kentin depremden en ağır hasar gören yerlerden biri olduğuna dikkati çeken Ahonsi, şöyle devam etti:

"Biz bu misyonu bir BM ekibi olarak birlikte, topluca yapmanın uygun olduğunu düşündük. Bu deprem felaketinin 1. yıl dönümüne yaklaşırken burayı hep birlikte ziyaret etmek istedik. 11 il etkilendi ama Hatay en çok etkilenen illerden, bu ziyaretimiz şu an Hatay'a, bunun bir amacı da dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek ve göstermek. Hatay halkıyla dayanışma içindeyiz ve yaşamını kaybedenlere en derin taziyelerimizi tekrar sunmak istiyoruz. Hala da bu depremin kötü etkilerinden etkilenen kişilerin olduğunun farkındayız, ağır hasar gören, ağır yaralananlara da tekrar acil şifalar diliyoruz."

Bir diğer amaçlarının ise depremden 12 ay sonra yapılan yardım müdahalelerini yerinde görmek ve öğrenmek olduğunu belirten Ahonsi, bu kapsamda bazı görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ahonsi, çeşitli BM kuruluşlarının çalışmalar yaptığı yerlere de giderek işbirliklerinin nasıl olduğunu gördüklerini dile getirdi.

"Yetkililerle, ilgili taraflarla çalışma içindeyiz"

İşbirliklerin ve dayanışma göstermenin önemli olduğunu aktaran Ahonsi, şöyle konuştu:

"İşte bugün burada gördüğümüz bu küçük topluluk aslında esas kahramanların, halkın kendisi olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Bu travmatik deneyimi onlar yaşadı ve dayanıklılık gösterip başa çıkmaya çalışıyorlar. Özellikle yardım çalışmaları yapanlar tarafından da sahip olunması gereken değerli bir özelliktir. O yüzden de ortaklıklar, işbirlikleri kurmak, bu dayanışmayı göstermek son derece önemli. Bu işbirliklerin gücüne de bu sebeple burada değiniyorum. İşbirlikleri olmadan bu ilerlemeyi kaydetmek mümkün değil.

İster BM içinde olsun, ister hükümet ve devlet aktörlüğüyle olsun ya da devlet dışı aktörlerle olsun dayanışma sağlamak için işbirlik içinde olunması gerekiyor. Biz de BM olarak burada sizler için olduğumuzu, uzun dönem olduğumuzu, iyi zaman dostu olmadığımızı söylemek isterim. Buradaki yetkililerle, ilgili taraflarla çalışma içindeyiz, başka çalışmalara da açığız. Biz burada gözlemlemeye ve öğrenmeye geldik ki bugünkü öğrendiklerimizi nasıl faydaya dönüştürebilelim ki hep birlikte yeniden daha iyi inşa edelim ve kimseyi geride bırakmayalım."

Heyet daha sonra UNHCR destekli Hayata Destek Derneği Hatay İl Temsilciliğini ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Haraparası Konteyner Kenti'nde bulunan UNICEF destekli Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneğinde çocuklarla buluşan heyet, son olarak UNDP destekli Hatay Erişilebilir Toplum Merkezi'ni ziyaret etti.