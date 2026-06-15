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BM Genel Sekreteri, İsrail'in Beyrut'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Beyrut'a Yönelik Saldırılarını Kınadı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınayarak, taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in pazar günü erken saatlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Guterres, aynı gün yaptığı açıklamada, saldırıların ateşkese rağmen ve ABD ile İran arasında çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına zemin hazırlayacak bir anlaşmaya varılmasının beklendiği bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekti.

Guterres, "Bu çatışma, dünya ekonomisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor. Tüm taraflara bu kritik dönemde azami itidalle hareket etme çağrısı yapıyor ve ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yürütülen çabaların başarıyla sonuçlanmasını büyük bir umutla bekliyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua
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