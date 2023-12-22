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Bitlis'te Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bitlis'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve 1 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, hatalı sollama yapan bir tır ile kamyonet çarpıştı ve kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bitlis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Afad'ın bilgilendirmesine göre, çevre yolunda hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen 72 EP 703 plakalı tır, İl Özel İdaresi mevkisinde, Ömer Yanık'ın kullandığı 27 KB 905 plakalı kamyonetle çarpıştı.

01 EUK 21 plakalı kamyonetin karıştığı kazada, sürücü Yanık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı araçtan AFAD ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yanık'ın cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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