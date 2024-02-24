Bitlis'te Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Sosyalleşme Etkinlikleri

Bitlis'te bedensel ve zihinsel engeli bulunan özel gereksinimli çocuklar, Valiliğin başlattığı "Özelim" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerle sosyalleşiyor.

Bitlis Valiliği, kentteki özel çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin işbirliğiyle "Özelim" projesini hayata geçirdi.

Her çarşamba evlerinden servislerle alınarak Ahmet Eren Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine getirilen özel gereksinimli 40 çocuğun, burada düzenlenen etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Müziğin yanı sıra antrenörler eşliğinde basketbol, voleybol, masa tenisi, bocce ve yüzme eğitimi alan çocuklar, bu sayede hem sosyalleşiyor hem de eğlenerek topluma daha kolay adapte olma imkanı buluyor.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu da sürekli Ahmet Eren Özel Eğitim Uygulama Okuluna giderek özel çocuklarla sohbet ediyor, oyunlar oynuyor.

Karaömeroğlu, AA muhabirine, hayata geçirdikleri "Özelim" projesiyle 40 özel çocuğa 9 branşta eğitim verdiklerini, aktivitelere katılmalarını sağladıklarını söyledi.

"Amacımız çocuklarımızın sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini ve topluma adaptasyonlarını sağlamak, bir şeyi başarabileceklerine dair inançlarını artırmak." diyen Karaömeroğlu, görevlilerin çocuklarla ilgilenirken ailelerinin de günlük ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulduğunu dile getirdi.

Etkinliklere katılan çocukların sosyal ve psikolojik açıdan büyük gelişme kaydettiğini anlatan Karaömeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyan ailelerden olumlu dönüşler alıyoruz. Çocuklar için her çarşamba müzik, voleybol, basketbol, masa tenisi, bocce ve yüzme faaliyeti yapıyoruz. Kayak etkinliği de düzenleyeceğiz. Çocuklarımız bugüne 'mutlu çarşamba' diyor. O nedenle büyük bir istek ve hevesle geliyorlar. Burada masa tenisi oynarken raket tutan çocuklarımız parmaklarını geliştirmeyi ve kullanmayı öğreniyor. Bir şeyi becerebilmeleri için el yeteneklerini geliştirmemiz lazım. Çocuklarımızın el yeteneklerinin gelişmesine yönelik programlar uygulanıyor. Aynı zamanda çocuklarımıza psikolojik destek de sağlıyoruz. Etkinlikler eğitim öğretim sezonunun bitimine kadar devam edecek. Her yıl tekrarlayacağız."

???????Bocce antrenörü Ömer Yusufoğlu ise "Özelim" projesi kapsamında etkinliklere katılan 40 çocuğa, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim verdiklerini ifade etti.

Yusufoğlu, "Güzel bir proje. Çocuklar hem eğleniyor hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlıyor. Buraya gelen çocukların el, göz ve vücut koordinasyonunun gözle görülür şekilde geliştiğini görüyoruz." dedi.