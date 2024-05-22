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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Anaokulu Öğrencilerini Trafik Kuralları Hakkında Bilgilendirdi

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konuları öğrencilere anlattı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerini trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Ekipler, Vilayetler Birliği Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi, hediyeler verdi.

Polis ekipleri daha sonra öğrencilere, trafik güvenliği, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidi kullanımı ve okul taşıtında uyulması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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