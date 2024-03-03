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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projelerini tanıttı

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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeniden seçilmesi halinde kentte uygulayacağı projeleri tanıttı. Tanğlay, kentteki hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda yeniden seçilmesi halinde kentte uygulayacağı projelerin sunumunu yaptı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tanğlay, kente kazandırdıkları hizmetlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Beş yılda yapılan hizmetlerden ve yeniden seçilmesi halinde kentte uygulayacağı projelerden söz eden Tanğlay, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza güzel günler bırakmalıyız. İlimizi Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi ile tarihi dokusuna uygun bir görünüme kavuşturacağız. Yapımı tamamlanan Mevlana Millet Bahçesi'nin devamı olacak olan Millet Bahçesi 2 Projesi kentin giriş kavşağından Kasımpaşa İlköğretim Okulu'na kadar olan alanı kapsayacak. Kanyon'da yeşil yürüyüş yolu, piknik ve mesire alanları yer alacak. Turizme öneme veriyoruz. Şehrimizi ulusal ve uluslararası turizm ağına dahil edeceğiz. Oteller inşa edeceğiz. Kadın taziye evleri açacağız, gençlerimizi bilgi ve teknolojiyle buluşturacağız. Bitlis'e sevdalıyız. Hizmet aşkıyla görevimize devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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