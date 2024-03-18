Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Çanakkale Şehitler Abidesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'ne, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Kırmızı renkte ışıklandırılan Abide, Türk bayrağıyla bütünleşti.