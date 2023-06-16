Biparjoy Kasırgası Pakistan'ın Karaçi Kentini Vurdu

KARAÇİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentini Perşembe günü etkisi altına alan Biparjoy kasırgası kentte şiddetli fırtına ve yağışlara neden oldu.