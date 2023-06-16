Biparjoy Kasırgası Pakistan'ın Karaçi Kentini Vurdu

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde bir plajda yüksek dalgaları seyreden insanlar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
KARAÇİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Pakistan'ın Karaçi kentini Perşembe günü etkisi altına alan Biparjoy kasırgası kentte şiddetli fırtına ve yağışlara neden oldu.
Pakistan, Biparjoy Kasırgası öncesinde ülkenin kıyı bölgesinde yaşayanların güvenliğini sağlamak için yaklaşık 100.000 kişiyi tahliye etmişti.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde bir plajda yüksek dalgaları seyreden insanlar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde sahile vuran yüksek dalgalar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde bir plajda tehlikeli bölgeleri işaretleyen kurtarma personeli, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde bir plajda fotoğraf çeken insanlar, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de Biparjoy kasırgası öncesinde bir plajda tehlikeli bölgeleri işaretleyen kurtarma personeli, 14 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)