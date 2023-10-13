BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ'NDE 'ULUSLARARASI KUR'AN VE TARİH SEMPOZYUMU'

BİNGÖL Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Uluslararası Kur'an ve Tarih Sempozyumu' başladı.

BİNGÖL Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 'Uluslararası Kur'an ve Tarih Sempozyumu' başladı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, 'Uluslararası Kur'an ve Tarih Sempozyumu' başladı. Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek olan sempozyuma Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Agah ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Kur'an'da Yahudilerin Müslümanlara zulmettiğinin yazıldığını belirterek, 'Kur'an-ı Kerim'de en çok Müslümanlara yani peygamberlere zulmeden kavim olarak Yahudiler zikrediliyor. Bu demektir ki Yahudiler bu Dünyanın baş belasıdır. Yahudilerin içerisindeki emperyalist düşüncelerine dayanarak söylüyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala, bu Yahudilerin ne kadar zalim olduklarını, ne kadar Allah'a isyankar olduklarını gösteriyor' dedi.(DHA)