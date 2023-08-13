Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinin Doğanca köyü Eskiköy mezrasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının büyümesine neden olan rüzgar etkisiyle söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.