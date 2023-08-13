Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bingöl'ün Genç ilçesinin Doğanca köyü Eskiköy mezrasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının büyümesine neden olan rüzgar etkisiyle söndürme çalışmaları gerçekleştirildi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Dün ilçenin Doğanca köyü Eskiköy mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuldu.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 1 helikopter, 5 arazöz, 4 iş makinesi, 2 ilk müdahale, 3 itfaiye aracıyla yürütülen söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel