Bingöl'de tırın çöp kamyonuna çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Solhan ilçesi D300 kara yolunda deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak park halindeki 12 EA 481 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Kazada, yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaynak: AA / Güncel Bingöl Solhan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de tırın çöp kamyonuna çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.