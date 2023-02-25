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Bingöl'de tırın çöp kamyonuna çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı

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Bingöl'de tırın çöp kamyonuna çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı

Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Solhan ilçesi D300 kara yolunda deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan sürücüsünün ve plakası öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak park halindeki 12 EA 481 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

Kazada, yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Solhan Güncel Haberler

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