Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile halkın daha kaliteli sağlık hizmetine erişebileceğini bildirdi.

Bingöl'de halk daha kaliteli sağlık hizmetine erişecek

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile halkın daha kaliteli sağlık hizmetine erişebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Usta, il merkezinde yapımına başlanan 500 yataklı devlet hastanesi ile Bingöl 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi inşaat alanlarında incelemede bulundu.

Usta, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve yüklenici firma yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamasında yeni hastanenin ilin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirten Usta, "Yeni hastanemizin tamamlanmasıyla birlikte ilde sağlık hizmetleri daha etkili bir şekilde sunulacak. Hastanenin modern altyapısıyla birlikte vatandaşlarımız daha kaliteli sağlık hizmetine erişebilecek." ifadesini kullandı.

Vali Usta, daha sonra Cumhuriyetin 100. yılında "100 Yeni Kütüphane" hedefi doğrultusunda kentte yapılan ve tamamlanma aşamasına Bingöl 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Usta, Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar ile yüklenici firma yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.