Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
Bingöl'de, hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de, hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.T'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, A.T. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.