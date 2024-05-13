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Bingöl'de Firari Hükümlü ve Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüphelilerden A.M. tutuklanırken, A.Ö. ise cezaevine teslim edildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır firari olan şüpheli A.M'yi saklandığı evde, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan A.Ö'yü Erzurum'da yakaladı.

Hükümlü A.Ö. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, A.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Karlıova Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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