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Bingöl'de depreme karşı yıkılan caminin kubbesindeki leylek yuvası başka bir eve taşındı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Küpar Camisi'nin yıkım kararı sonrası, caminin kubbesinde bulunan leylek yuvası itfaiye ekipleri tarafından başka bir evin çatısına taşındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde depreme karşı yıkım kararı verilen caminin kubbesindeki leylek yuvası, itfaiye ekiplerince başka bir evin çatısına nakledildi.

Genç Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Mahallesinde bulunan Küpar Camisinin yıkımı yapılacağı belirtildi.

Caminin kubbesinde bulunan leylek yuvasının cami yanında bulunan binanın üstüne itfaiye ekiplerince taşındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Bingöl Cami Genç Çevre Yaşam Güncel Haberler

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