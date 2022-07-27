BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞEN İZDEDA BAŞKANI ÖZKAN'DAN DEPREMZEDELERE KREDİ MÜJDE

İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile görüşmesi neticesinde alınan depremzedelere yönelik yeni kararları açıkladı. Kredi müjdesi veren Özkan, "Ağır ve orta hasarlı konutlar için 12 yıl vadeli, 1,04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kaldık. Şu an ki koşullarda 2,05 faiz oranında 120 ay vadeli 400 bin TL kredi alacak vatandaşlarımızın ödeyeceği taksit tutarı 9 bin TL'dir. Faiz oranı 1,04'e düştü, vade 144 aya yani 12 yıla çıktı. Aylık ödememiz 9 bin TL'den 5 bin 300 TL'ye düştü" dedi.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile görüşerek depremzedelerin taleplerini iletti. Görüşme sonrası alınan yeni karar ve müjdeleri depremzedelere açıklayan Özkan, 'Ağır ve orta hasarlı konutlar için 12 yıl vadeli, 1,04 faizli kredi sağlanması hususunda mutabık kaldık. 1-2 yıl geri ödemesiz olması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki koşullarda 2,05 faiz oranında 120 ay vadeli 400 bin TL kredi alacak vatandaşlarımızın ödeyeceği taksit tutarı 9 bin TL'dir. Bizim yaptığımız çalışmalar sonuç doğurdu. Böylelikle faiz oranı 1,04'e düştü, vade 144 aya yani 12 yıla çıktı. Aylık ödememiz 9 bin TL'den 5 bin 300 TL'ye düştü" diye konuştu.

KREDİ DEVLET BANKALARI ÜZERİNDEN VERİLECEK

Uzunca süredir depremzedelerin en önemli gündem maddesi olan kredi konusunda bir dizi görüşmeler gerçekleştirildiğin ifade eden Özkan, "Son olarak önceki başbakanımız AK Parti Başkanvekili sayın Binali Yıldırım'ı bizden talep ettiği formlarla birlikte ziyaret ettik. Bu kredi devlet bankaları üzerinden verilecek. Az hasarlı konutlarımız şu anda devre dışı bırakıldı. Fakat bu konuyla ilgili çalışmalarımızı asla bırakmayacağız" dedi.

REZERV ALANDA ORTA HASARLI KONUT SAHİPLERİNE HAK TANINACAK

Öte yandan bir diğer müjdeyi de depremzedelerle paylaşan Özkan, "Ağır hasarlı konut sahiplerine ek olarak rezerv alanda orta hasarlı konut sahiplerine de hak tanınacak. Bu bizim için bir devrim niteliğindedir. Rezerv alandan farklı kişilerin de yararlanacağı, oradan insanlara yer ayrıldığı ve satıldığı gibi konular var. Kesinlikle rezerv alandan İzmir depremzedesi hariç hiç kimse faydalanamayacak ve olmayacak" diye

konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİR MÜJDE DAHA BEKLİYORUZ'

Evini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla yenilemek isteyen depremzedelerin olduğunu hatırlatan Özkan, 'TOKİ'nin 5 kat uygulaması bu yöntemde zorluklar doğurmuştu. TOKİ inşaatlarının kendi kat ve metrekaresinde yapılması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ önemli girişimlerde bulunuyor. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle bir müjde daha gelecek. Hasarlı konutların poliçe ödemelerinde sorunlar yaşamaktaydık. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya, bu hususta çok büyük gayret sarf etti. Şu anda DASK ile ilgili konuların yüzde 80'i çözülmüş durumda" dedi.

'TALEBİ İLETTİK, OLUMLU KARŞILIK BULDUK'

Çalışma başlatılan diğer konulardan da söz eden Özkan, 'Yıkımdan sonra bir yıl içerisinde gerçekleşmesi gereken kredi müracaatının iki yıl içinde gerçekleşmesi yönünde taleplerimizi ilettik, olumlu karşılık bulduk. Bu konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Proje alanında yapılan inşaatlarda kat sayısının düşmesi nedeniyle konut sahibi olamayan depremzedelerimiz olmuştu. Bu depremzedelerimiz için trafo alanı olarak tarif edilen bölgeyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Buranın belediyeye ait olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

TEMEL TALEPLER EMSAL ARTIŞI VE KREDİ İDİ

Deprem sonrasında mücadelenin başladığını anlatan Özkan, '30 Ekim 2020 depreminden sonra dört bir yana dağıldık. Kaybettiğimiz evlerimiz için mücadele ettik. Dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana iki talebimiz vardı. Bu talepler emsal artışı ve depremzedelere özgü kredi imkanının sağlanması idi. El ele, omuz omuza mücadele ederek emsal artışını aldık" dedi.