Bilecik Valisi Şefik Aygöl, öğrencilere yerli otomobil Togg'u okula getirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, geçen hafta BİL-EN Programı kapsamında ziyaret ettiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrencilere verdiği yerli otomobil Togg'u okula getirme sözünü yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu ile Aşağıköy İlkokulunda da sergilenen yerli otomobili yakından görmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Togg'la hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler, sözünü tuttuğu için Vali Aygöl'e teşekkür etti.