Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Yukarıçaylı Göleti'nin İhalesi Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak Yukarıçaylı Göleti'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 40 metre yüksekliğe, 560 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak göletin ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalandığı belirtildi.

Bedeli 115 milyon 555 bin lira olan yapının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, göletin hem tarımsal hem de görsellik anlamında çevreye katkı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte son dönemlerde DSİ tarafından yapılan yatırımların tarımsal faaliyetleri geliştirmede etkin rol oynadığına değindi.

12 bin 630 dönüm alanda hizmet verecek göletin tarımsal üretim verimliliği ile çeşitliliğini artıracağını aktaran Vali Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Suyun daha verimli şekilde kullanılmasıyla kuraklığın da önüne geçilecektir. Aynı zamanda bölge halkımız maddi kazanç da elde edecektir. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bu projeyle ilçemizdeki kalkınmayı yüksek hızda artırmayı hedefliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yukarıçaylı Göleti tamamlandığında DSİ'nin ilimize kazandırdığı 61'inci proje olacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Bilecik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın son durum ne? Can Aslan kimdir? Memleket Partisi Erzincan Altınbaşak Belediye Başkan Adayı Can Aslan Kaç yaşında, nereli? Bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hangi günler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title