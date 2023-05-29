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Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı

Güncel Haberler

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza İnhisar Söğüt karayolu Yakacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza İnhisar Söğüt karayolu Yakacık Köyü mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 26 ADY 828 plakalı otomobil sürücü Sinan K. (33) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada, sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Özgür Ç. (28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıları sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik İnhisar Söğüt Güncel Haberler

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