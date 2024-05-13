Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.D. idaresindeki kros motosikleti ana asfalt üzerinde U dönüşü yapan D.Ö. idaresindeki 34 HCD 065 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü F.D. olay yerine sevk edilen 112 Acil ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere ilçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
Motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.