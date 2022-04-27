Bilecik'te Kadir Gecesi idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te Kadir Gecesi idrak edildi

AA - İbrahim Öztosun - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te Kadir Gecesi idrak edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Doğanlar Mahallesi Camisinde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit okundu.

Teravih namazının kılınmasının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 yıllık bir gelenek olan Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesinde gösterilmesi, ilçede yaşatılmaya devam ediliyor.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün parçalarından oluşan 40 kat bezle sarılı Sakal-ı Şerif'in, 102 yıldır vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Kutsal emanetin Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir'de düşman tarafından yakılan bir camiden alınarak Pazaryeri'nde uzun bir süre saklandığını anlatan Erbay, "Sakal-ı Şerif'i Pazaryeri'ne getiren kişinin kardeşi Çerkez Şaban Efendi, emaneti koruyarak Doğanlar Camisinin görevlisi Hatip Hüseyin Efendi'ye teslim etmiş. Bütün bilgiler camimizin kayıtlarında mevcuttur. 102 yıldır Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Müslümanlar, Peygamber Efendimize saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olarak tekbirler eşliğinde bol bol salavat getiriyor." diye konuştu.

AA / İbrahim Öztosun - Güncel

Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Teravih, Bilecik, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title