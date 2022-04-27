Bilecik'te Kadir Gecesi idrak edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Doğanlar Mahallesi Camisinde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit okundu.

Teravih namazının kılınmasının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık 100 yıllık bir gelenek olan Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesinde gösterilmesi, ilçede yaşatılmaya devam ediliyor.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün parçalarından oluşan 40 kat bezle sarılı Sakal-ı Şerif'in, 102 yıldır vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Kutsal emanetin Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir'de düşman tarafından yakılan bir camiden alınarak Pazaryeri'nde uzun bir süre saklandığını anlatan Erbay, "Sakal-ı Şerif'i Pazaryeri'ne getiren kişinin kardeşi Çerkez Şaban Efendi, emaneti koruyarak Doğanlar Camisinin görevlisi Hatip Hüseyin Efendi'ye teslim etmiş. Bütün bilgiler camimizin kayıtlarında mevcuttur. 102 yıldır Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Müslümanlar, Peygamber Efendimize saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olarak tekbirler eşliğinde bol bol salavat getiriyor." diye konuştu.