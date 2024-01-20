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Bilecik'te Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

H.H.Y'nin (54) kullandığı 35 S 9443 hafif ticari araç, Osmaneli- İznik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Ters dönen araçta sürücünün yaralandığı kaza yerine ekipler sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan H.H.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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