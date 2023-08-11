Bilecik Karaköy Köyünde Aşure Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Karaköy köyünde cuma namazı çıkışında aşure etkinliği düzenlendi.

Köy Muhtarlığının organize ettiği etkinlikte, 1000 kişilik pişirilen aşure cami önünde vatandaşlara dağıtıldı.

Karaköy Muhtarı Adem Açık, yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla köylülerle ortaklaşa aşure kaynattıklarını söyledi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Açık, "Aşure birlik ve beraberliğin en güzel simgesi. Biz de bu güzel atmosferi köyümüzde bir nebze de olsun yaşatabilmek adına muhtarlık, ihtiyar heyeti ve hayırsever halkımızın katkılarıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah köy olarak birlik ve beraberliğimizi daha da geliştirmek adına bu etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Aşure ikramına, İlçe Jandarma Komutanı Olcay Çobanoğlu, İlçe Müftüsü Şerif Gedik, köylüler ve misafirler katıldı.