Bilecik haberleri! Pazaryeri'nde yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik haberlerine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri ile ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri ile ev kullanılamaz hale geldi.

Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta Mehmet Ali Uğuz'a ait oluk imalathanesinde başlayan yangın, yüzlerce kafes kuşu ve süs tavuğunun bulunduğu eve sıçradı.

Bunun üzerine olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Onlarca süs tavuğu ve kuşun telef olduğu yangında, bazı kuş ve tavuklar, bir kedi ile köpek kurtarıldı.

Söz konusu ev ile iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.