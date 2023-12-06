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Bilecik Belediyesi'nden pazar denetimi

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Bilecik Belediyesi bünyesinde hizmet veren '+1 Mutluluk Kafe'nin özel gereksinimli çalışanları, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk pazarında denetim yaptı. Denetim öncesi Zabıta Müdürlüğü formalarını giyen özel gereksinimli denetmenler, zabıta araçlarına binerek, pazar alana gelerek denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafına 'hayırlı işler' temennisinde bulunan denetmenler, zabıta görevlileriyle ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, saklama koşulları, temizlik durumu hakkında inceleme yaptı. Denetim sırasında esnaf, özel gereksinimli bireylere ikramlarda bulundu. Özel Gereksinimli Gençler Çalışma Koçu Esra Geçim Sever, gazetecilere, özel gereksinimli gençlerle '+1 Mutluluk Kafe'de mutluluk içinde çalıştıklarını söyledi. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev de gönüllü zabıtalarla beraber denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bilecik Belediyesi bünyesinde hizmet veren "+1 Mutluluk Kafe"nin özel gereksinimli çalışanları, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halk pazarında denetim yaptı.

Denetim öncesi Zabıta Müdürlüğü formalarını giyen özel gereksinimli denetmenler, zabıta araçlarına binerek, pazar alana gelerek denetim gerçekleştirdi.

Pazar esnafına "hayırlı işler" temennisinde bulunan denetmenler, zabıta görevlileriyle ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, saklama koşulları, temizlik durumu hakkında inceleme yaptı. Denetim sırasında esnaf, özel gereksinimli bireylere ikramlarda bulundu.

Özel Gereksinimli Gençler Çalışma Koçu Esra Geçim Sever, gazetecilere, özel gereksinimli gençlerle "+1 Mutluluk Kafe"de mutluluk içinde çalıştıklarını söyledi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev de gönüllü zabıtalarla beraber denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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