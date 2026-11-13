Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomi potansiyelini vurguladı

Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomi potansiyelini vurguladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Lübnan'ın uygun koşullar sağlanırsa 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi. Erdoğan, Lübnan ve Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin doğrudan çıkarına olduğunu vurguladı.
?????/ ???? ??? ?????/ ????????
??? ???? ???? ????? ????? "??? ?????" ??????? ???? ???????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ??????.
???? ???? ???????? ???? ????? ??? ??????? ????????? ?????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???? 200 ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????????.
????? ???????? ???? ??????? ?? ???? ?????? "???? ??????? ???????????? ??? ????? ??????"? ??? ????? ????????.
???? ???????? ???? ??????? ??? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????????.
????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??????? ????? ???????? "?????"? ???????? ?? ????? "??????? ??????? ????????".
?????? ?? ?????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??????? ????????.
** ??????? ??????
???? ???? ??????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ????? 200 ????? ?????.
?????? ?? ????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ?????? ???????? ????????? ????????.
???? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ??????? ??????????.
??? ??? ??? ???? ???? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????? ????? ????? "??????? ?????".
????? ?? ?????? ???? ??? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ?????????? ???????.
???? ???? ??????? ?? "????? ??? ????? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???? ?? ??? ??? 1967? ????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ??? ????? ??????? ??????????? ???? ?? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ??????? ?? ???????".
????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ??????? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ????? ?????? ??? 15 ???.
???? ??? ?? ??????? ??????? ????? ????? ?? ???????? ????????? ????????.
??????? ???? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ??????.
???? ?? ?????????? ?? ????? ?? ??? ???????? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??????.
???? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????? ??? 72 ??? ???? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ???????.
** ????????? ?? ???????
??? ????? ?????????? ????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????.
????? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ???25 ???????.
???? ??? ???? ???? ????? ?? ?????????? ???????? ????? "????" ?"????"? ????? ??? ???? 10 ??? ?? ??? ?? ????????? ????? ???? ?? ????? ??????.
??? ???? ???? ??????? ?? ??????? ??????????? "???????"? ????? ?? ??? ????? ?500 ??? ???? ?? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????? ???? ????? ??????.
?????? ?? ??? ???????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ??????.
** ??? ????? ?????
?? ????? ??? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ???????? ????? ???? ??????? ???25 ???????? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? 275 ????? ????? ??? 2000 ??? ?? ????? ???????? ????? ?????? ?? ???? ?? 7 ?????.
????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? 50 ????? ????? ??? 400 ????? ?????.
????? ?? ???????? ??????? ???? ???????? ??????? ????????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ???????.
?????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ????.
????? ??? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ????????.
???? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ???? ???? ??????.
?????? ?? ??? ??????????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ????? ??????.
** ????? ??????
????? ?????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ????? ??????? ?????? ????? ??? ??????.
??? ??????? ????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????.
???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ?? ??? ????????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ??????.
???? ??? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ?? ????????.
????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ???? (??????)? ??? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ??? ???????.
????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? 2010 ??? ???? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ????? ???? ?????? ????????.
????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???? ??? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ??? 16 ????.
** ????????? ??????
??? ??? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????? ????????.
????? ?? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???????.
????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????.
??? ???? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??????? ?????????.
???? ??? ????? ???????? ?? ????? ????? ????? ??? ???? ??????? ????????? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ???? ??? ??? ????? ???????? ????? ???????.
** ????? ???????
?????? ??? ???? ????? "??????? ??????? ????????" ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ???????? ????????? ???????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? ??? ??? ???????.
????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ??????? ????????? ????????? ????????? ??? ??????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????.
???? ??? ???? ??????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ??????? ??????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??????? ?? ????? "???????"? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?????.
???? ????? ?? ???????? ??? ??????? ???? ????? ???? ????? ???????? ??? ?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????? ??????.
?????? ?? ????? ???? ?????? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ????? ?????.
????? ????? ?? ?????? ???? ????? "???? ???????"? ???? ???? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ????? ?? ??? ???? ??????? ??? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ?????.