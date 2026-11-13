Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomi potansiyelini vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilal Erdoğan, Lübnan'ın 200 milyar dolarlık ekonomi potansiyelini vurguladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilal Erdoğan, Beyrut'ta Lübnan'ın uygun koşullar sağlanırsa 200 milyar dolarlık ekonomiye ulaşabileceğini söyledi. Erdoğan, Lübnan ve Suriye'nin istikrarının Türkiye'nin doğrudan çıkarına olduğunu vurguladı.

?????/ ???? ??? ?????/ ????????

??? ???? ???? ????? ????? "??? ?????" ??????? ???? ???????? ??????? ?? ??????? ????? ?????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ??????.

???? ???? ???????? ???? ????? ??? ??????? ????????? ?????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ?????? ???? 200 ????? ?????? ??? ?????? ?????? ????????.

????? ???????? ???? ??????? ?? ???? ?????? "???? ??????? ???????????? ??? ????? ??????"? ??? ????? ????????.

???? ???????? ???? ??????? ??? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ?? ?????? ?????? ??????? ?? ????????? ????????? ?????????.

????? ?????? ?????? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ???? ??????? ????? ???????? "?????"? ???????? ?? ????? "??????? ??????? ????????".

?????? ?? ?????? ????? ?????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??? ???? ???? ????? ?????? ??????? ????????.

** ??????? ??????

???? ???? ??????? ?? ????? ????? ??????? ???????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ????? 200 ????? ?????.

?????? ?? ????? ?????? ???????? ????? ??? ????? ??? ????? ????? ???? ??????? ????????? ??? ?????? ?????? ???????? ????????? ????????.

???? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ??? ?? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ??????? ??????????.

??? ??? ??? ???? ???? ?????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?????? ??????? ?????????? ????? ????? ????? "??????? ?????".

????? ?? ?????? ???? ??? ????? ??????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ????? ?????????? ???????.

???? ???? ??????? ?? "????? ??? ????? ????? ??? ???????? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ???? ?? ??? ??? 1967? ????? ?????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ??? ????? ??????? ??????????? ???? ?? ?????????? ??????????? ??? ??????????? ????????? ???????? ??????? ?? ???????".

????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ??? ??????? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ????? ?????? ??? 15 ???.

???? ??? ?? ??????? ??????? ????? ????? ?? ???????? ????????? ????????.

??????? ???? ??????? ?????? ???? ???? ?? ????? ?????? ???? ?????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??????? ??????? ??? ????? ???????? ??????.

???? ?? ?????????? ?? ????? ?? ??? ???????? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ??? ??? ????? ??????? ?? ??????.

???? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ?????? ???? ?????????? ???????? ??? 72 ??? ???? ???? ??? ???????? ?????????? ???? ???? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????? ??????? ?? ????? ???????.

** ????????? ?? ???????

??? ????? ?????????? ????? ???? ??????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ?? ?????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ?????? ?????? ??????.

????? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??????? ?????? ???? ??????? ???25 ???????.

???? ??? ???? ???? ????? ?? ?????????? ???????? ????? "????" ?"????"? ????? ??? ???? 10 ??? ?? ??? ?? ????????? ????? ???? ?? ????? ??????.

??? ???? ???? ??????? ?? ??????? ??????????? "???????"? ????? ?? ??? ????? ?500 ??? ???? ?? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????? ???? ????? ??????.

?????? ?? ??? ???????? ???? ????? ????????? ?? ??????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ??????.

** ??? ????? ?????

?? ????? ??? ???? ???????? ???????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ???? ????? ???????? ????? ???? ??????? ???25 ???????? ?? ????? ?????? ?????? ???????? ?? ??? 275 ????? ????? ??? 2000 ??? ?? ????? ???????? ????? ?????? ?? ???? ?? 7 ?????.

????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ????? ???????? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? 50 ????? ????? ??? 400 ????? ?????.

????? ?? ???????? ??????? ???? ???????? ??????? ????????????? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????? ?? ???????? ??? ?????? ???????.

?????? ?????? ?? ?????? ???????? ??????? ???? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ????? ?????? ????.

????? ??? ??? ????????? ?? ?????? ??????? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ????????.

???? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ????? ???? ?????? ???????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ????? ?????? ??????? ???????? ????????? ??????? ?? ???? ???? ???? ??????.

?????? ?? ??? ??????????? ??? ?????? ???????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ?????? ???? ????? ???????? ??? ????? ?? ????? ????? ?????? ????? ??????.

** ????? ??????

????? ?????? ?? ?????? ??????? ???????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ????? ??????? ?????? ????? ??? ??????.

??? ??????? ????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ????? ??? ???????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????.

???? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ????? ??????? ?? ??? ????????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ??????.

???? ??? ????? ????? ??????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??? ??????? ?????? ???? ???????? ??? ???? ????? ??????? ????????? ?? ????????.

????? ?? ???? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ???? (??????)? ??? ???? ???? ???? ?????????? ?????? ????? ???????? ??? ???????.

????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??? 2010 ??? ???? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ????? ???? ?????? ????????.

????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??????? ???? ??? ????? ??? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ??? 16 ????.

** ????????? ??????

??? ??? ???????????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ????????? ????????? ???????? ?? ??????? ????????.

????? ?? ????? ????? ?????? ????? ????? ????? ?????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???????.

????? ?? ????? ??? ????? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ?????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????.

??? ???? ?????? ??? ??????? ????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ??? ???? ??????? ?????????.

???? ??? ????? ???????? ?? ????? ????? ????? ??? ???? ??????? ????????? ????????? ?????? ????? ???????? ??? ????????? ???? ??? ??? ????? ???????? ????? ???????.

** ????? ???????

?????? ??? ???? ????? "??????? ??????? ????????" ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ???????? ????????? ???????? ???? ??? ????? ???????? ??????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? ??? ??? ???????.

????? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ???? ?????? ????? ??? ?? ??????? ????????? ????????? ????????? ??? ??????? ?? ???? ????? ?? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????.

???? ??? ???? ??????? ???????? ?? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ??????? ??????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??????? ?? ????? "???????"? ????? ??? ??????? ?????? ???? ?????.

???? ????? ?? ???????? ??? ??????? ???? ????? ???? ????? ???????? ??? ?? ????????? ???????? ???????? ???????? ????? ??????.

?????? ?? ????? ???? ?????? ??????? ?? ???? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???? ????? ???? ??? ????? ????? ????? ?????.

????? ????? ?? ?????? ???? ????? "???? ???????"? ???? ???? ????? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ??? ???????? ????? ?? ??? ???? ??????? ??? ??????? ????? ?? ???? ??? ???????? ?? ????? ??? ?????? ??????? ?????.

Kaynak: AA
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest'in menajeri Tolga Akış için tahliye kararı

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış için karar verildi
İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Sefa'nın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Yıllar sonra gözaltında
Suat Kılıç'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin

Yeniden Refah'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

Beyaz Saray yakınlarında alarm! Can kaybı var, saldırgan yakalanamadı
Bakan Çiftçi'den Sercan Sayal mesajı: Kaçış yok

Suç örgütlerine net mesaj: Dünyanın neresine giderse gitsinler...

Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu

Sevenlerini yıkan haber az önce geldi!

48 suçtan aranan Barış Boyun çetesi yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı

48 ayrı suçtan aranıyordu! Çete liderine sınırda kelepçe