Bilal Erdoğan, Kitap Kurdu Yarışması'nın lansmanına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) projesi Kitap Kurdu Yarışması'nın 2023-2024 lansmanı TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Geçtiğimiz yıl 111 bin 505 başvuru alan yarışmada bu yıl hedef 300 bin gence ulaşmak.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen Kitap Kurdu Yarışması'nın bu yıl 6'ncısı düzenlenecek. 81'ilde yapılan yarışmanın, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açılışı Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan tanıtım toplantısına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, STK yöneticileri ve ortaokul öğrencileri katıldı.

Programda oturma alanlarına İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden çocukların temsili fotoğrafları yerleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Bilal Erdoğan, çocuklar için soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Farklı alanlarda sorular soran Erdoğan, bilen öğrencilere kitap hediye etti.

KİTAPLARLA ARKADAŞ OLURSANIZ ORTAOKULDAN SONRAKİ HAYATINIZDA BAŞARILI OLMA ŞANSINIZ ARTAR

Öğrencilere başarılar dileyen ve çalışmanın önemine vurgu yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, "Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanırken, derslerimize çalışırken de en çok kitap okuyan en öne geçer, daha başarılı olur. Okuduğunu anlama kapasitesi, ifade gücü artar, kelime bilgisi zenginleşir, kendini daha iyi anlatır. O zaman Kitap Kurdu yarışması tam da size göre. Çünkü daha yolun başındasınız. Kitaplarla arkadaş olursanız ortaokuldan sonraki hayatınızda başarılı olma şansınız artar" dedi.

KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZ ÇOK ÇALIŞMAK, BAŞARILI OLMAKTIR

Erdoğan, "Kitap Kurdu'nda bu yıl yenilik var Lala diye bir program eklendi. Bu program cep telefonlarına yüklenebilecek. Öğrenciler oradan kitapları dinleyebilecek. Ancak sadece dinlemekle yetinmeyin okumayı da ihmal etmeyin. Bu kitapları okuduktan sonra hepinizin katıldığı yarışmanın sonucunda ödüller verilecek. Birinciyi ailesiyle yurt dışına seyahate gönderecekler. Keşke Kudüs şu anda bu durumda olmasa oraya gitseydiniz. Ama zalim İsrail hem asker, polis eliyle hem de hırsız yerleşimcileriyle oradaki kardeşlerimize zulüm ediyor. Kudüs'ün özgürlüğü, İsrail'in terör saldırılarının bitmesi için olmazsa olmazımız çok çalışmak, başarılı olmaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Bu sene inşallah projeye 300 bin kişi katılacak, bu hedefi yakalarız. Bu hedefe yaklaşsak bile büyük başarıdır" diye konuştu.

BEŞİNCİ: AYAĞI YERE SAĞLAM BASAN, ENTELEKTÜEL GENÇLER YETİŞSİN İSTİYORUZ

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise "Türkiye Gençlik Vakfı 10 yıl önce çıktığı yolda bugün 81 ilde 571 ilçede faaliyet gösteren ülkemizin en büyük gençlik hareketine dönüştük. İstiyoruz ki ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefleyelim. Ayağı yere sağlam basan klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin istiyoruz ve bunun gayret gösteriyoruz. Gözümüzün nuru, en kıymetli projelerimizden bir tanesi olan Kitap Kurdu 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan kardeşlerimize beş farklı kitap üzerinden yarışma düzenleyeceğiz. Burada öğrencilerin heyecanlı katılımı bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.

YARIŞMANIN SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT

Ortaokul öğrencileri 5 kitaplık okumanın ardından 100 soruluk bir sınavda ter dökecek. Türkiye geneli 81 ilden katılıma açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 25 Şubat olarak açıklandı. Yarışma, 8-9-10 Mart'ta online, 21 Nisan'da yazılı sınav şeklinde yapılacak.

USTA YAZARLAR KALİTELİ KİTAPLAR

Yarışma kitapları; edebiyat, tarih, bilim-teknoloji, değerler eğitimi, fantastik-kurgu ve klasiklerden oluşan çok yönlü bir okuma listesine sahip. İki farklı kategoride toplamda 10 kitaplık listede yazarlar da dikkat çekiyor. Ömer Seyfettin, Jules Verne, Edmondo de Amicis gibi Türk ve dünya klasiklerinden isimlerle beraber, Mustafa Özçelik, Esra Bahadır Cesar, Figen Yaman Coşar, Meryem Uçar, Ayşe Sevim, Yusuf Asal'a ait günümüz yazarlarının kitapları da listede yer alıyor.

BİRİNCİYE UMRE VEYA BALKAN TURU ÖDÜLÜ

Yarışmaya 'tugva.org' üzerinden başvuran ortaokullu öğrenciler, sınıf seviyelerine uygun belirlenen kitapları okuyarak sınava hazırlanıyor. Sınav sonunda dereceye giren ilk 10 öğrenciye ödüller var. Birinciye Umre veya Balkan Turu (ailesinden 2 kişi ile birlikte) + 15 Bin TL, ikinciye bilgisayar +12 bin TL, üçüncüye elektrikli scooter + 9 bin TL ve daha pek çok ödül verilecek.

Tanıtım programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.