Biçerdöver hibesi ile hasat 3 dakikaya indi

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD programları kapsamında üreticilere 143 projede 233 biçerdöver hibe etti. Geçmişte 2,7 ton buğdayın hasadının 300 saat sürdüğünü söyleyen TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, "Traktörle çekilir tip hasat makineleriyle bu süre 50 saate indi. Günümüzde biçerdöverler sayesinde aynı miktardaki buğday artık 3 dakikadan kısa sürede hasat edilebiliyor. Bu da zaman ve iş gücü açısından büyük bir tasarruf sağlıyor" dedi.

TKDK, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edilen IPARD programları kapsamında; kırsal alanda yatırımların büyütülmesi, modernizasyonu ve yeniden inşası aracılığıyla kırsaldaki hane halkı gelirlerini ve refah seviyesini artırarak, ekonomik ve sosyal bakımdan daha yaşanılabilir bir kırsal yaşama katkı sunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda TKDK, IPARD II ve IPARD III programlarıyla üreticilere 143 projede 233 biçerdöver hibe etti. TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD programları kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen biçerdöver desteklerini değerlendirdi.

'105 BİN CİVARINDA İSTİHDAM SAĞLANDI'

Antalyalı, IPARD Programı kapsamında verilen biçerdöver desteklerinin üreticiye zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sağladığını belirterek, "Kurumumuz tarafından özellikle tarım ve kırsal kalkınma alanında 17 farklı sektörde biz destek veriyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımıza yaklaşık 2 milyar avroluk destek verdik. 26 bin proje uyguladık ve bu uygulamış olduğumuz projelerde 700 milyon avro da vergi muafiyeti sağlayarak yaklaşık ülkemizde 5 milyar avroya yakın bir yatırım gerçekleşmesini sağladık. Burada tabii 105 bin civarında bir istihdam sağlandı. Biz makine ekipman destekleri kapsamında birlikte üretimi desteklemeye çalışıyoruz. Burada birlikte üretimde de makine parkları kurmak istiyoruz. Bu makine parklarında üreticilerimizin bazı alet, ekipmanları direkt kendi imkanlarıyla almaları oldukça zor. Ancak kooperatiflerimiz, üretici örgütlerimiz birlikte üretim yaparak birlikte bir proje hazırlayıp bizden biçerdöver alabiliyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 233 tane biçerdöver desteği verdik. Bunlara yaklaşık 143 proje kapsamında ve 887 milyon liralık bir destek sağlamış olduk" dedi.

'MARDİN'E 236 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLADIK'

Antalyalı, IPARD Programı kapsamında biçerdöver desteklerinin tarımda verimliliği önemli ölçüde artırdığını belirterek, özellikle Mardin'de sağlanan katkılara dikkat çekti. Antalyalı, Mardin iline bugüne kadar yaklaşık 236 milyon liralık destek sağladıklarını vurgulayarak, "Mardin'in, Türkiye'deki buğday üretiminde çok önemli bir yeri var. 3 milyon hektarlık tarım arazisinin 2 milyon hektarında buğday üretimi yapılıyor. Bu da Türkiye'deki buğday üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun Mardin tarafından karşılandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla biçerdöver desteğimiz burada çok anlamlı hale geliyor; üreticilerimiz 24 saat durmadan bu biçerdöverlerle çalışarak hem zaman kazanıyor hem de tane kayıplarını önleyerek verimliliği artırıyor" diye konuştu.

'PİYASAYA DAHA KALİTELİ ÜRÜN ULAŞTIRILIYOR'

Biçerdöver kullanımının tarımda bir dönüşüm yarattığını ifade eden Antalyalı, geçmişte 2,7 ton buğdayın hasadının 300 saat sürdüğünü hatırlatarak, "Traktörle çekilir tip hasat makineleriyle bu süre 50 saate indi. Günümüzde biçerdöverler sayesinde aynı miktardaki buğday artık 3 dakikadan kısa sürede hasat edilebiliyor. Bu da zaman ve iş gücü açısından büyük bir tasarruf sağlıyor. Biçerdöverler biçme, dövme, ayırma, temizleme, depolama ve boşaltma işlemlerini aynı anda yaparak hasat süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Bu sayede iş gücü azalıyor, maliyetler düşüyor, ürün kayıpları minimuma iniyor. Ayrıca taneyi zedelemeden yapılan hasat sayesinde ürün kalitesi korunuyor ve piyasaya daha kaliteli ürün ulaştırılıyor" dedi.

'BİZİM DESTEKLERİMİZ SÜRECİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Antalyalı, biçerdöver desteklerinin sadece üreticiye değil, tarım makine teknolojilerinin gelişimine de katkı sunduğunu vurgulayarak, "Biçerdöver kullanımı aynı zamanda yangın ve dökülme kaynaklı kayıpları da azaltıyor. Erken hasat imkanı sayesinde çiftçiler ikinci ürün ekimine daha hızlı geçebiliyor ve bu durum da gelir artışına katkı sağlıyor. Her geçen gün daha verimli, daha akıllı ve çevre dostu makineler üretiliyor. Bizim desteklerimiz bu sürecin önemli bir parçası" diye konuştu.

'438 MİLYON AVROLUK KAYNAĞI VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURDUK'

Üreticilerin biçerdöver desteklerinden nasıl faydalanabileceğine ilişkin de bilgi veren Antalyalı, "Her yıl mart ayında biz bir çağrı takvimi yayımlıyoruz. Üreticilerimizin çağrı takvimine göre projelerini hazırlayarak bizim il koordinatörlüklerimiz üzerinden öncelikle bize başvurmaları gerekiyor. İlk aşamada il koordinatörlüklerimizde değerlendirmeler yapılıyor. Daha sonra kurum merkezinde değerlendirme neticelendirilerek kamuoyuyla paylaşıyoruz. Burada tabii biz bu biçerdöver desteklerini üretici örgütleri, kooperatifler, ziraat odaları birliği ve il, ilçe ziraat odalarına vermekteyiz. 2024 ve 2025 yılı içerisinde yaklaşık 10 çağrı gerçekleştirdik. 438 milyon avroluk kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş bulunmaktayız. Bunun karşılığında da biz tabii 750 milyon avro üzerinde bir yatırımın gerçekleşeceğini ülke genelinde düşünüyoruz. Farklı uluslararası kaynaklardan da vatandaşlarımıza kaynak temini için yoğun çalışmalarımız sürmekte. İnşallah onlar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna açıklayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.