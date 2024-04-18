Beyşehir'de çiftçilere tarımsal eğitim toplantısı düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince Çukurağıl ve Göçü mahallesindeki çiftçiler, tarımsal üretim planlaması ve destekler hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda çiftçilerin talepleri dinlendi, fikir alışverişinde bulunuldu.