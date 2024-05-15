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Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması kapsamında gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması kapsamında 16 Mayıs Perşembe taşra mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında, Mahmutlar, Gürsöğüt, Kırşeyhler, Kapullu, Yalnızçam, İstiklal, Kırbaşı ve Gençali mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Enerji Yaşam Güncel Haberler

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