Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisi olacak.

İlçedeki elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması kapsamında 16 Mayıs Perşembe taşra mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında, Mahmutlar, Gürsöğüt, Kırşeyhler, Kapullu, Yalnızçam, İstiklal, Kırbaşı ve Gençali mahallelerine elektrik verilemeyecek.